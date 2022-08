ஆசையாய் வாங்கி வந்த ‘ஜூஸ்’ மயங்கி சரிந்த 'லெட்சுமிபிரியா' உயிருக்கு போராடும் ‘சாந்தி’! என்ன நடந்தது?

English Summary

While the death of a student after drinking fruit juice near Kovilpatti in Thoothukudi district has caused shock, her mother is being treated at the hospital in a life-threatening condition ; தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகேபழச்சாறு குடித்த மாணவி ஒருவர் உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் அவரது தாயாருக்கு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.