தகைசால் விருது தந்த ஸ்டாலின்.. நேராக முதல்வர் வீட்டுக்கு போன நல்லக்கண்ணு! கையைப் பிடித்து நெகிழ்ச்சி

English Summary

(தகைசால் விருதுக்கு நல்லக்கண்ணு முதலமைச்சரை நேரில் சந்தித்து நன்றி): Recently, the Tamil Nadu government announced the 'Thagaisal Tamilar' award to Nallakannu, a senior leader of the Communist Party of India and a prominent freedom fighter. Thanking him for this, he met the Chief Minister M.K.Stalin in person. Nallakannu has been given this award for the second time in Tamil Nadu.