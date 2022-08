தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு விசாரணை அறிக்கை..அரசு மவுனம் காப்பது சந்தேகம்..டிடிவி தினகரன் விளாசல்

English Summary

Sterlite violence TTV Dinakaran tweets about Aruna Jagadeesan commission report: (தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கிசூடு அருணா ஜெகதீசன் விசாரணை ஆணையம் பற்றி அருணா ஜெகதீசன் ஆணையம் அறிக்கை)The DMK government's silence on the brutal shooting of 13 people in the Sterlite protest by Justice Aruna Jagatheesan is highly suspicious, said AMMK founder president TTV Dhinakaran.