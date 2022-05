நிலக்கரி தட்டுப்பாடு...தூத்துக்குடி அனல்மின் நிலையத்தில் 4 யூனிட்களில் மின் உற்பத்தி நிறுத்தம்

English Summary

Coal shortage Thoothukudi Thermal Power Station: (தூத்துக்குடி அனல் மின் நிலையத்தில் 4 யூனிட்களில் மின் உற்பத்தி நிறுத்தம்) Power generation at 4 units at Thoothukudi Thermal Power Station has been suspended due to shortage of coal. The 630 MW of power generated in these 4 units has been affected.