நாம இப்டியே இருக்கக்கூடாது.. புதுசா ஏதாச்சும் பண்ணனும் - பாஜகவினருக்கு அண்ணாமலை அட்வைஸ்

English Summary

BJP should develop in districts in Tamilnadu - Annamalai adviced to caders: பாஜகவினர் பழைய நிலையிலேயே இருக்கக்கூடாது என்றும் புதிதாக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் எனவும் தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை அறிவுறுத்தி இருக்கிறார்.