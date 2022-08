’நக்சலைட் ஏரியா’ ஆந்திராவிலிருந்து கஞ்சா..! ‘ஒருவரால்’ மட்டும் தடுக்க முடியாது -அமைச்சர் துரைமுருகன்

English Summary

Water Resources Minister Duraimurugan has said that ganja is coming from Andhra Pradesh to Tamil Nadu ;ஆந்திராவிலிருந்து தமிழகத்திற்கு கஞ்சா வருகிறது, இதனை ஒருவரால் மட்டும் தடுக்க முடியாது என நீர் வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் கூறியுள்ளார்.