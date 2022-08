16 வயசு தான்.. கஞ்சா போதை..! நடுரோட்டில் ரகளை செய்த ’டவுசர் பாண்டி’..! திடுக்கிட்ட திருப்பத்தூர்!

English Summary

A 16-year-old student in Tirupathur district stopped and argued with motorists on the road under the influence of ganja in front of the police station. ; திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் காவல் நிலையம் முன்பு கஞ்சா போதையில் சாலையில் வாகன ஓட்டிகளை நிறுத்தி தகராறு செய்த 16 வயது மாணவன்