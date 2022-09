“உல்டா” ஆகப்போது.. மதவாத சக்திகள் கையில் “அதிமுக”! பாஜகவால் ஆபத்து - எச்சரிக்கும் மாஜி எம்பி

English Summary

K.C.Palanisamy warn ADMK is in the hands of BJP: அதிமுக உட்கட்சி பிளவு காரணமாக பாஜக தலைமை ஏற்று அதிமுகவுக்கு ஒரு சில சீட்டுகள் வழங்கும் நிலை ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது என்றும், ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் பிளவு திமுகவுக்கு சாதகமாக அமையும் வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் கே.சி.பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.