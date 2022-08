இதுதான் திராவிட மாடலா? ஜெகத்ரட்சகனுக்கு எதிராக முளைத்த போஸ்டர்கள்! விசிக நிர்வாகி தற்காலிக நீக்கம்!

English Summary

Posters against DMK Member of Parliament Jagathratchagan caused a stir , VCK executive has been suspended from the party for pasting those poster; திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜெகத்ரட்சகன் பஞ்சமி நிலத்தை அபகரித்ததாக போஸ்டர்களை ஒட்டிய விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி நிர்வாகி கட்சியிலிருந்து தற்காலிக நீக்கம்