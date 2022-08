ஷாக்! நடுரோட்டில் காரை மறித்த 7 பேர்! காட்டுக்குள் கதறி துடித்த 40 வயது பெண்! அலறிய அருப்புக்கோட்டை!

English Summary

A 40-year-old woman who was traveling in a car near Aruppukkottai was abducted and sexually assaulted, and the police have arrested 5 people in this case. அருப்புக்கோட்டை அருகே காரில் சென்ற 40 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் கடத்தப்பட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், இவ்வழக்கில் 5 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.