'விதி விளையாட்டு' திமுகவிலிருந்து நான் வெளியேறவில்லை.. வெளியேற்றப்பட்டேன்! ஆனால் இப்போது.. - வைகோ!

English Summary

MDMK general secretary Vaiko said that I have not left DMK I have been expelled but we are working together again ; திமுகவில் இருந்து நான் விலகவில்லை, வெளியேற்றப்பட்டேன் ஆனால் மீண்டும் இணைந்து செயல்படுகிறோம் என்று மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.