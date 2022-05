அட சாமி! இமயமலை அளவு.. பூமிக்கு கிட்ட வரும் ஆஸ்டிராய்டு! மனிதர்களுக்கு ஆபத்தா? நாசா கூறுவது என்ன

English Summary

A 1.8-kilometer-wide potentially hazardous asteroid is set to come close to Earth: (பூமிக்கு மிக அருகில் வரும் இமயமலை அளவுக்குக் கொண்ட ஆஸ்டிராய்டு) Big asteroid is going to pass earth at a staggering speed of 47,196 kilometers per hour.