பில்கிஸ் பானு பலாத்கார குற்றவாளிகள் ரிலீஸ்.. அமெரிக்காவில் இருந்து கிளம்பிய எதிர்ப்பு! பரபர தகவல்

English Summary

USCIRF strongly condemned the unjustified early release of 11 men convicted in the Bilkis Bano case: (பில்கிஸ் பானு கூட்டுப் பலாத்கார வழக்கு அமெரிக்கா கண்டனம்) Bilkis Bano case 11 convicts were released early.