மாட்டிற்கு மாஸ்க்! உயரிய விருது கொடுத்து கவுரவித்த அறிவியல் உலகம்! நீங்க நினைக்கும் காரணமில்லை

English Summary

Cows' burps produce a lot of methane which accelerates climate change: (பருவநிலை மாற்றத்தைக் கட்டுப்படுத்த மாட்டிற்கு மாஸ்க்கை கண்டுபிடித்த பிரிட்டன் ஆய்வாளர்கள்) A new face mask for cattle captures the burps and converts the methane into carbon dioxide and water vapor.