கூகுள் நிறுவனத்திலும் சாதியா? தலித் பேச்சாளருக்கு தடை.. சுந்தர் பிச்சை மீதே புகார் -மேலாளர் ராஜினாமா

English Summary

Google News senior manager resigned after cancelling the speech of Dalit activist in Google: கூகுள் நிகழ்வில் தலித் உரிமைகளுக்காக குரல் கொடுத்து வரும் தேன்மொழி சௌந்தரராஜனின் நிகழ்ச்சியில் உரையாற்ற சில ஊழியர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் அந்த நிகழ்ச்சியே ரத்து செய்யப்பட்டது சர்ச்சைக்கு உள்ளாகி இருக்கிறது.