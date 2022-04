இனி இருண்ட காலம் தான்! ட்விட்டரை வாங்கிய எலான் மஸ்க்! புலம்பும் சிஇஓ பராக் அக்ரவால்.. என்னாச்சு

English Summary

Twitter CEO Parag Agrawal told employees that the future of twitter is under billionaire Elon Musk: (ட்விட்டர் நிறுவனத்தின் எதிர்காலம் குறித்து அந்நிறுவனத்தின் சிஇஓ பராக் அக்ரவால்) Twitter CEO Parag Agrawal latest about future of twitter.