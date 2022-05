தப்பா இருக்கு! ட்விட்டரை வாங்கும் முடிவை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்த எலான் மஸ்க்.. இது தான் காரணம்

English Summary

Elon Musk said his $44-billion deal for Twitter Inc was temporarily on hold: (ட்விட்டர் நிறுவனத்தை வாங்கும் முடிவை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்த எலான் மஸ்க்) Elon Musk stopped twitter deal citing pending details fake accounts.