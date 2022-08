கடலில் வந்த தங்க மீன்கள்.. இறைவனுக்கு அர்ப்பணித்த அதிபத்த நாயனார்..நாகப்பட்டினத்தில் கோலாகலம்

English Summary

Adhipaththanayanar Guru Poojai in Nagapattinam dedicated the gold fish to the Lord Siva: (அதிபக்த நாயனார் குருபூஜை நாகப்பட்டினம்) கடலில் வந்த தங்க மீன்களை இறைவனுக்கு அர்ப்பணித்த அதிபத்த நாயனார் நாகப்பட்டினத்தில் விழா கோலாகலம். Nayanar was the leader of a big group of fishermen operating many boats in various catchments and was the owner of the heaps of marine material brought.