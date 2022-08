திருப்பதியில் அலைமோதும் பக்தர்கள் .. தரிசனத்திற்கு 2 நாட்கள் காத்திருப்பு..விஐபி தரிசனம் ரத்து

English Summary

VIP Darshan is canceled in Tirupathi: (திருப்பதி திருமலையில் பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகரிப்பு விஐபி தரிசனம் ரத்து)For three consecutive days, Tirumala Tirupati is thronged by devotees. After waiting for 48 hours, devotees had darshan of Sami. VIP Darshan is canceled till 21st August 2022.