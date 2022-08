பணம்..துணி வைக்கும் அலமாரியில் இந்த பொருட்களை மறந்தும் கூட வைத்து விடாதீர்கள்..வறுமை ஏற்படலாம்!!

English Summary

What is Vastra dosha: Do's and dont your Wardrobe: (வஸ்திர தோஷம் என்றால் என்ன உங்கள் பீரோவில் மறந்தும் இந்த பொருட்களை வைத்து விடாதீர்கள். வறுமையின் பிடியில் சிக்கிக் கொள்வீர்கள்) If some people keep the washed clothes in piles at home, it can cause Vastra Dosha. Clothes should be stacked properly in the bureau to avoid such vastra dosha. What to do and what not to do to make our home full of happiness. Let's see what clothes we should put in the bureau and how to put them.