ஓயாத கண்திருஷ்டி...ஒழியாத சண்டை..இந்த பரிகாரம் பண்ணுங்க பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அதிகரிக்கும்!

English Summary

Kan thirusti neenga parikaram increase positive energy: (கண் திருஷ்டி நீங்கவும் நோய் பாதிப்பு நீங்கவும் பரிகாரம். எதிரிகள் தொல்லை நீக்கும் தீய சக்திகளை விரட்டும் வெண்கடுகு சாம்பிராணி புகை) If there is an eye disease, the people in the house will have problems like health problems. There is a simple method to destroy evil spirits, evil spirits, black magic, witchcraft, evil spirits and other negative energies.