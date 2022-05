அள்ளிக்கொடுப்பார் ராகு... மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் ராகு திசை காலம் எப்படியிருக்கும் - யாருக்கு யோகம்

English Summary

Rahu ketu peyarchi 2022: (ராகு கேது பெயர்ச்சி 2022 ராகு திசையில் யாருக்கு அள்ளிக்கொடுப்பார் ராகு) Rahu Mahadasha can be very harmful to many depending on its location and the aspects that natal rahu receives. Rahu Mahadasha makes a person mentally unstable and distressed. They may encounter many failures and downfalls and with very few planetary combinations, Rahu poses positive effects.