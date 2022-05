கர்ம வினை.. நீ பற்ற வைத்த நெருப்பு..தூக்கத்தை தொலைத்தவர்களுக்கு ஆன்மிக பரிகாரங்கள்

English Summary

Aanmeega Parikara Tips to get Deep sleep in Tamil (தூக்கத்தை தொலைத்தவர்களுக்கு ஆன்மிக பரிகாரங்கள்) : நிம்மதியாக உறங்க முடியாமல் பலரும் தவித்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஏராளமானோர் தூக்க குறைபாடு பிரச்சினையில் சிக்கியுள்ளனர். ஆரோக்கியத்துக்கு உணவு எப்படி முக்கியமோ, அப்படித்தான் தூக்கமும். நிம்மதியான தூக்கம் இல்லையென்றால், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி, உடல் எடை அதிகரிப்பு, நீரிழிவு முதல் இதய குறைபாடுகள் வரை அதன் விளைவுகள் அதிகம். சுகமாக உறக்கம் வர என்ன பரிகாரம் செய்யலாம் என்று ஆன்மிக ரீதியாக பார்க்கலாம்.