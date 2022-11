சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டப்படும் கோபி.. பாக்கியா முடிவால் குடும்பத்திற்கு அதிர்ச்சி.. இப்படி ஒரு மாற்றமா?

English Summary

Baakiyalakshmi Serial Latest Promo Nov 2nd 2022 ( பாக்கியலட்சுமி சீரியல் நவம்பர் 2ஆம் தேதி ப்ரோமோ ): All the family members are shocked to hear that Bhakkiya sent money to Gopi in Bhakkiyalakshmi serial which is being aired on Vijay TV. Gopi, who till now has been domineering in Bhakkiya's house, is now struggling to eat.