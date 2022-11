தாத்தா ஆன கோபி... கடுப்பில் ராதிகா எடுத்த முடிவு... கடைசியில் கோபிக்கு இப்படி ஒரு நிலைமை தேவைதான்

English Summary

Baakiyalakshmi Serial Latest Episode Nov 8nd 2022 ( பாக்கியலட்சுமி சீரியல் நவம்பர் 8ஆம் தேதி எபிசோட் ):The news of Jeni's pregnancy in the Baakkiyalakshmi serial aired on Vijay TV has brought joy to the family.Ramamurthy is tricking Gopi by thinking that Jeni is pregnant. Seeing this, Radhika fights with Gopi.