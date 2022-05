உற்சாக ரீல்ஸ் போடும் ரோஜா நாயகி.. தனிமை டூர் கிளம்பிட்டாங்களே! எந்த கோவிலில் என்ன வேண்டுதலோ?

English Summary

Roja Serial actress Priyanka Nalkari news: (ரோஜா டிவி சீரியல் நடிகை பிரியங்கா நல்கரி செய்திகள்) Roja serial heroine Priyanka Nalkari who has always been enthusiastically posting reels and garnering fan likes, has embarked on a solo tour.