கல்யாணம் ஆகி 5 மாசம்தான் ஆகுது.. அதுக்குள்ள நிறைமாதமா.. ஸ்ரேயா வீடியோவால் சித்துவுக்கு அதிர்ச்சி

English Summary

TV Serial actress Shreya Sidhu releases a video that she is pregnant: நிறைமாத கர்ப்பமாக இருப்பது போன்ற ஒரு வீடியோவை சீரியல் நடிகை ஸ்ரேயா தனது கணவர் சித்துவுடன் வெளியிட்டுள்ளார்.