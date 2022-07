சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டப்படும் வடிவேல் பாலாஜியின் குடும்பம்.. கண்ணீரை வரவழைத்தவரின் வீட்டு கண்ணீர் கதை

English Summary

Comedy actor Vadivel Balaji's family is struggling to get food even 2 times a day (விஜய் டிவி புகழ் நகைச்சுவை நடிகர் வடிவேல் பாலாஜியின் குடும்பம் வறுமையில் வாடி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன).