சாலையில் ஏற்பட்ட பள்ளம்; தேங்கிய மழை நீரில் குளித்து யோகா செய்த இளைஞர்.. கண்கள் சிவந்த எம்எல்ஏ

English Summary

(சாலைகளில் உள்ள பள்ளத்தின் அபாயம் குறித்து ஆட்சியாளர்களின் கவனத்தை ஈர்க்க நூதன போராட்டம் நடத்திய இளைஞர்): A man in Kerala recently staged a unique protest to draw the attention of authorities toward the growing menace of potholes on the roads. A person named Hamza Borali has been protesting by sitting in a pothole on the road, doing yoga, taking a bath and washing clothes.