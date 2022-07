கவனமா இருங்க.. அது இங்கயும் வந்துருச்சு! மாநிலங்களுக்கு பறந்த “அலர்ட்” கேரளா விரைந்த மத்திய குழு

English Summary

All states under high alert after Monkey pox confirmed in Kerala - Central team moves: : இந்தியாவில் முதல் முறையாக கேரளாவில் ஒருவருக்கு குரங்கு அம்மை தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், அம்மாநிலத்துக்கு மத்திய அரசின் குழு விரைந்து இருக்கிறது. அனைத்து மாநிலங்களும் தயாராக இருக்க கடிதம் அனுப்பப்பட்டு உள்ளது.