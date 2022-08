ஒரு கோடிப்பே.. சுமை தூக்கும் தொழிலாளிக்கு அடித்த அதிர்ஷம்! ஓணத்தில் கோடீஸ்வரர் ஆன ராஜேஷ்!

English Summary

Congratulatory messages are pouring in for a laborer who has won a prize of Rs 1 crore in the Kerala government lottery ticket near Mallapuram, Kerala ; கேரள மாநிலம் மல்லாபுரம் அருகே கேரள அரசின் லாட்டரி டிக்கெட்டில் 1 கோடி ரூபாய் பரிசுத்தொகையை வென்ற மூட்டை தூக்கும் கூலித் தொழிலாளிக்கு வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.