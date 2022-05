ஆசையாக சென்ற சுற்றுலா.. ஆபத்தான மூணாறு பள்ளத்தில் விழுந்த கார் - தாய் மகன் உயிரிழந்த பரிதாபம்

English Summary

Mother and Son died in car accident near Munnar Kerala Mother and Son died in car accident near Munnar Kerala: திருவனந்தபுரம்: மூணாறு அருகே சுற்றுலா பயணிகள் சென்ற கார் 50 அடி பள்ளத்தில் உருண்டு விழுந்ததில் எட்டு வயது சிறுவன் உட்பட இருவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.