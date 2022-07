கேரளாவில் பாஜக எம்எல்ஏக்கள் பூஜ்ஜியம்! ஆனாலும் திரௌபதி முர்முவுக்கு கிடைத்த ஒற்றை வாக்கு! அது எப்படி

English Summary

NDA's Droupadi Murmu got one vote in Presidential polls: (குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் கேரளாவில் இருந்து பாஜக வேட்பாளருக்குக் கிடைத்த ஒற்றை வாக்கு) Presidential polls BJP got single vote despite having no MLAs in Kerala assembly.