அன்று ஸ்டாலினுக்காக வந்தாரே.. பார்த்தீங்களா! டாப் நிர்வாகியை தூக்கியது காங்கிரஸ்.. சோனியாவிற்கு கோபம்?

English Summary

Why KV Thomas removed from Kerala Congress? Is CM Stalin's meeting a connection? காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த கேரளாவின் மூத்த நிர்வாகியான கேவி தாமஸ் அக்கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டு உள்ளார்.