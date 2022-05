பெட்ரோலை ரூ.10 ஏத்திட்டு ரூ.9.50 குறைப்பது கொள்ளை! இதிலும் ரூ.3.80 மாநில அரசோடது - ப.சிதம்பரம் நச்

English Summary

Raise Rs 10 per litre in 2 months and cut Rs 9.50 per litre on petrol is like rob - P.Chidambaram: 2 மாதங்களில் பெட்ரோல் விலையை ரூ.10 உயர்த்திவிட்டு ரூ.9.50 வரியை குறைப்பது கொள்ளையடிப்பதற்கு சமம் என காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும் முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சருமான ப.சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார்.