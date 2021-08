மதுரையில் இன்று முதல் சிவன் ஆட்சி - வளையல் விற்று லீலை செய்த சிவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் கோலாகலம்

News

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் ஆவணி மூலத்திருவிழா நடந்து வருகிறது. இதில் சிவபெருமானின் திருவிளையாடல்களை சித்தரிக்கும் அலங்காரங்கள் தினமும் இடம் பெறுகின்றன. விழாவின் முக்கிய அம்சமான சொக்கநாதர் பட்டாபிஷேகம் நேற்று நடைபெற்றது. பாண்டிய நாட்டில் சுந்தரேஸ்வரரின் ஆட்சி இன்று முதல் தொடங்குகிறது.

மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் கோயிலில் ஆவணி மூல உற்சவத் திருவிழா ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி முதல் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. சுவாமி நடத்தும் திருவிளையாடல்கள் தினம் தினம் அரங்கேறி வருகின்றன.

7ஆம் நாளான நேற்று காலையில் வளையல் விற்ற லீலை நடைபெற்றது. முன்னொரு காலத்தில் தாருகாவனத்தில் இருந்த முனிவர்களின் மனைவியர்கள் தங்களைப் போன்று அழகிலும், கற்பிலும் சிறந்த பெண்கள் வேறு எங்கும் இல்லை என்று கர்வம் கொண்டிருந்திருந்தனர்.

English summary

Aavani Moolam Thiruvizha Madurai Meenakshi amman temple 7th day Tiruvilaiyadal of god Someswarar Swamy selling Bangles to Chetti Womens they are Dharugavan Rishi pathini's earlier, born in madhurai because of curse to rid from their curse. Sokkanathar Pattabhishekam, the highlight of the festival, was held yesterday. Sundareswarar's rule in Pandya country starts from today.