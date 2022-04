ஸ்ரீராம நவமி நாளில் ராம நாமம் சொல்லி தானம் கொடுத்தால் என்னென்ன நன்மைகள்

News

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: பங்குனி மாதம், புனர்பூச நட்சத்திரமும், சுக்லபட்ச நவமி திதியும் கூடிய திருநாள் ஸ்ரீ ராமனின் பிறந்த நாள். இந்தத் தினத்தையே, புண்ணியம் தரும் ஸ்ரீ ராம நவமியாகக் கொண்டாடுகின்றோம். இந்த ஆண்டு ராம நவமி திருவிழா நாளைய தினம் நாடு முழுவதும் சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது.

மாகா விஷ்ணுவின் பத்து அவதாரங்களில் ஸ்ரீராம அவதாரமும், ஸ்ரீகிருஷ்ண அவதாரமும் சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது. ஜென்மாஷ்டமியாக கிருஷ்ண ஜெயந்தி கொண்டாடுவது போல ஸ்ரீராம நவமி சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது.

இறைவன் ஸ்ரீராமருக்கு இந்தியா முழுவதும் ஏராளமான பக்தர்கள் உள்ளனர். அத்தோடு எண்ணற்ற கோயில்களும் உண்டு.தமிழகத்தில் உள்ள பெருமாள் ஆலயங்களில் ராம நவமி பிரம்மோற்சவங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.

English summary

Sri Rama Navami:(ஸ்ரீராம நவமி திருநாள் )Rama Navami on Sunday, April 10, 2022, Rama Navami Madhyahna Muhurat - 11:06 to 13:39. Lord Rama was born on Navami Tithi during Shukla Paksha of Chaitra month. Each year this day is celebrated as birthday of Lord Rama.