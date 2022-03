திருவண்ணாமலை பவுர்ணமி கிரிவலம் செல்ல அனுமதி - என்ன செய்யலாம்... என்ன செய்யக்கூடாது

News

oi-Jeyalakshmi C

திருவண்ணாமலை: பிரசித்தி பெற்ற திருவண்ணாமலையில் பங்குனி உத்திரத்தை முன்னிட்டு கிரிவலம் வர பக்தர்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. கொரோனா வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை கடைபிடித்து நாளைய தினம் மற்றும் நாளை மறுநாள் கிரிவலம் செல்ல மாவட்ட நிர்வாகம் அனுமதி அளித்துள்ளதால் பக்தர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் பவுர்ணமி நாட்களில் 14 கி.மீ. தூரம் கிரிவலம் சென்று வழிபாடு செய்வது வழக்கம். திருவண்ணாமலையில் உள்ள அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலுக்கு சென்று சாமி கும்பிட்டு விட்டு கிரிவலம் சென்றால் புண்ணியம் கிடைக்கும் என்பது ஐதீகம். அதன்படி, ஒவ்வொரு பவுர்ணமி தினத்திலும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் திருவண்ணாமலையில் கிரிவலம் வருகின்றனர்.

கிரிவலம் வரும்போது அங்கிருக்கும் சாதுக்களுக்கு தானம் செய்வது சிறப்பாகும். சாதுக்கள் வடிவில் சித்தர்கள் இருக்கலாம். அவர்களுக்கு அன்னதானம் செய்வதால், தானம் கொடுப்பதன் மூலம் நமது பாவங்கள் அகலும். கிரிவலம் செய்தால்தான் முழுமையான பலன் கிடைக்குமென சித்தர்கள் கூறிச்சென்றுள்ளனர்.

English summary

Tiruvannamalai Pournami Girivalam: (திருவண்ணாமலை பவுர்ணமி கிரிவலம்)Devotees are allowed to come to Girivalam in the famous Thiruvannamalai on the orders of Panguni. Devotees are happy that the district administration has given permission to go to Girivalam tomorrow and the day after tomorrow following the Corona guidelines. Pounami girivalam Timing 17th March 1.30 PM to 18th March 12.47 PM.