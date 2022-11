7-வது மாதம்! வணிக பயன்பாட்டுக்கான கேஸ் சிலிண்டர் விலை குறைப்பு.. தற்போதைய விலை நிலவரம் என்ன?

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: வணிக பயன்பாட்டுக்கான எல்பிஜி கேஸ் சிலிண்டர் விலை 116 ரூபாய் குறைக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் வீட்டு உபயோகத்திற்கான எல்பிஜி கேஸ் சிலிண்டர் விலையில் மாற்றம் இல்லை என்றும் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு மற்றும் சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலையின் ஏற்ற இறக்கம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், பெட்ரோலிய பொருட்களின் விலைகளை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் கூட்டமைப்பு மாற்றியமைத்து வருகிறது.

இதில் சமையலுக்கான கேஸ் சிலிண்டர் விலை மாதம் ஒருமுறை அறிவிக்கப்படும். ஒரு சில நேரங்களில் மாதம் இருமுறை அறிவிக்கப்படும்.

English summary

According to the Federation of Oil Companies, the price of LPG gas cylinder for commercial use has been reduced by Rs 116 and there is no change in the price of LPG gas cylinder for domestic use.