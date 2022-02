தேசிய கொடிக்கு பதில் காவி கொடி.. சிக்கலில் கர்நாடக அமைச்சர்! சட்டசபையில் இரவு பகலாக காங்கிரஸ் தர்ணா

Bangalore

பெங்களூர்: டெல்லி செங்கோட்டையில் தேசியக்கொடிக்கு பதில் காவிக்கொடி ஏற்றப்படும் என பேசிய பாஜக மூத்த தலைவர் ஈஸ்வரப்பாவின் அமைச்சர் பதவியை பறிக்க கோரி கர்நாடக சட்டசபையில் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் இரவில் தூங்கினர். தொடர் தர்ணாவில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

கர்நாடகத்தில் பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. பசவராஜ் பொம்மை முதலமைச்சராக உள்ளார். இவரது அமைச்சரவையில் மூத்த அமைச்சராக இருப்பவர் ஈஸ்வரப்பா. இவர் கிராம வளர்ச்சி, பஞ்சாயத்து ராஜ் துறையை நிர்வகித்து வருகிறார். ஈஸ்வரப்பா சர்ச்சைக்கு பெயர் பெற்றவர்.

சமீபத்திய ஹிஜாப் பிரச்னைக்கு மத்தியில் டெல்லி செங்கோட்டையில் காவிகொடி ஏற்றப்படும் காலம் வரலாம் என ஈஸ்வரப்பா பேசினார்.

ஹிஜாப் அணிந்து தெருவில் நடக்கலாமே.. மார்க்கெட் போகலாமே.. மத்திய அமைச்சர் முக்தர் அப்பாஸ் பேட்டி

The Congress MlA's protest and slept in the Karnataka Assembly demanding the removal of senior BJP leader Eeswarappa from minister berth who said the saffron flag would be hoisted for national flag at Red Fort in Delhi.