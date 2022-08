4 கிலோ தங்கம்.. மினி கூப்பர் கார்.. ரூ. 50 லட்சம் ரொக்கம்! குடிகார மாப்பிள்ளை கேட்ட "மாஸ்" வரதட்சணை

Bangalore

பெங்களூர் : கர்நாடகாவில் 4 கிலோ தங்கம், 200 வெள்ளி, 50 லட்சம் ரொக்கம், கார், ஜவுளி கடைகள் என வரதட்சனையாக பெற்றுக்கொண்டு, கொடுமைப்படுத்தியதாக கணவர் மீது மனைவி வரதட்சணை புகார் அளித்துள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பெங்களூரு பசவனகுடியை சேர்ந்த தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை செய்யும் சுதீப் என்பவருக்கும், தெலுங்கானா மாநிலம், ஹைதரபாத்தை சேர்ந்த பிரபல ஜவுளி கடை அதிபரின் மகளுக்கும், கடந்த 2021-ம் ஆண்டு, ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராமோஜிராவ் பிலிம் சிட்டியில் பிரமாண்டமாக திருமணம் நடைபெற்றது.

A wife has filed a dowry complaint against her husband in Bengaluru for harassing her after giving her gold and silver dowry in kilos.