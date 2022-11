11,344 சேலை.. ஜெயலலிதாவின் பொருட்களை ஏலம்விடக்கோரிய வழக்கு.. சுப்ரீம்கோர்ட்டில் இன்று விசாரணை

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூரு: சொத்து குவிப்பு வழக்கில் சிக்கிய மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவுக்கு சொந்தமான 11,344 சேலைகள், 750 ஜோடி காலணிகள் உள்பட பல்வேறு விலை உயர் பொருட்களை ஏலம் விடக்கோரிய வழக்கு மீது இன்று உச்சநீதிமன்றம் விசாரணை நடத்த உள்ளது.

தமிழகத்தின் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா. இவர் கடந்த 2016ம் ஆண்டு மரணமடைந்தார். முன்னதாக ஜெயலலிதா சொத்து குவிப்பு வழக்கில் சிக்கினார்.

ஜெயலலிதாவுடன், அவரது தோழி சசிகலா, இளவரசி, சுதாகரன் ஆகியோர் மீதும் குற்றம்சாட்டப்பட்டது. இவர்கள் 4 பேருக்கும் எதிராக சொத்து குவிப்பு வழக்கு தொடரப்பட்டது.

English summary

Today, the Supreme Court is going to hear a case seeking to auction various high-priced items, including 11,344 sarees and 750 pairs of shoes belonging to the late Chief Minister Jayalalithaa, who was embroiled in a case of hoarding of assets.