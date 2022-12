வாழ்க பெரியார்! உதயநிதி கொடுத்த “சிக்னல்”.. நாளை அமைச்சராகும் நிலையில் விடுதலை இதழுக்கு ஆயுள் சந்தா

Chandigarh

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: நாளை தமிழ்நாடு அமைச்சராக பதவியேற்கும் உதயநிதி ஸ்டாலின், தந்தை பெரியார் தொடங்கிய விடுதலை இதழுக்கு ஆயுள் சந்தாவாக ரூ.1 லட்சத்தை கொடுத்து, வாழ்க பெரியார் என ட்விட்டரில் பதிவிட்டு உள்ளார்.

தந்தை பெரியார் சுயமரியாதை போராட்ட காலத்தில் இதழ்கள், ஏடுகளை தொடங்கி சாதியம், அடிமைத்தனம், இந்தி திணிப்பு போன்றவற்றுக்கு எதிராகவும், சமூக நீதியை உணர்த்தும் வகையில் கட்டுரைகள், செய்திகளை வெளியிட்டு வந்தார்.

குடி அரசு வார இதழ், ரிவோட்டு ஆங்கில வார இதழ், ஜஸ்டிசைடு, புரட்சி வார இதழ், பகுத்தறிவு வார இதழ், விடுதலை, உண்மை மாத இதழ், தி மாடர்ன் ரேஷனலிஸ்டு ஆங்கில இதழ் என பல பத்திரிகைகளை நடத்தி வந்தார்.

“லிஸ்ட்” ரெடி.. உதயநிதி பதவியேற்பு மட்டுமில்ல! ஸ்டாலினின் அடுத்த ஆக்‌ஷன் - அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவு

English summary

Udayanidhi Stalin is sworn in as the Minister of Tamil Nadu tomorrow, has given Rs 1 lakh as a lifetime subscription to the Viduthalai magazine started by his Periyar and has posted on Twitter, "Long Live Periyar".