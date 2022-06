எங்க புள்ளைங்க எல்லாம் பயங்கரம்! இன்ஸ்டா ரீல் தகராறு! கம்பி எண்ணும் ‘வேல்ஸ்’ புள்ளிங்கோ! தேவையா இது?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை அருகே பல்லாவரம் வேல்ஸ் கல்லூரியில் இன்ஸ்டாவில் ரீல் வீடியோ போடுவதில் ஏற்பட்ட தகராறு காரணமாக கல்லூரி மாணவனை கத்தியால் குத்திய 5 பேர் கைது செய்து சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

சென்னை தாம்பரம் அடுத்த முடிச்சூர் பகுதியைச் சேர்ந்த சார்லஸ், பிரியன் என்கின்ற பிரியதர்ஷன் ஆகியோர் சிறு வயதிலிருந்தே நண்பர்களாக பழகி ஒரே பள்ளியில் படித்து‌ பின்பு சென்னை பல்லாவரம் ரேடியல் சாலையில் உள்ள வேல்ஸ் கல்லூரியில் விஸ்காம் இரண்டாம் ஆண்டு படித்து வருகின்றனர்.

இவர்கள் இருவரும் படிப்பில் ஆர்வம் காட்டவில்லை என்றாலும் இன்ஸ்டாகிராமில் போட்டி போட்டுக் கொண்டு ரீல்ஸ் செய்து வருகின்றனர்.

சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் நிரந்தர நீதிபதிகளாக பதவியேற்ற 8 பேர் - யார் அவர்கள்? முழு விபரம் இதோ

English summary

Five people have been arrested and jailed for stabbing a college student during a dispute over posting a reel video on Instagram at Pallavaram Wales College near Chennai.