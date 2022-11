6 பேருக்கும் இன்று விடுதலை இல்லை? மேலும் தாமதம் ஆகுமா? சிறை அதிகாரி சொன்ன தகவல்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : உச்ச நீதிமன்றம் ராஜீவ் கொலை வழக்கில் சிறையில் உள்ள 6 பேரையும் விடுதலை செய்து நேற்று தீர்ப்பளித்த நிலையில், அவர்களை விடுதலை செய்வதில் காலதாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

விடுதலை தொடர்பான உத்தரவு நகல் சிறைத்துறைக்கு கிடைக்கவில்லை என்பதால் 6 பேரும் இன்று விடுதலையாக வாய்ப்பு இல்லை எனக் கூறப்படுகிறது.

நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை என்பதால், திங்கட்கிழமைதான் ஆறு பேரும் விடுதலை ஆவார்கள் எனக் கூறப்படுகிறது. இவர்களில், நளினி ஏற்கனவே பரோலில் இருந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கு: நளினி, சாந்தன் உள்பட 6 பேர் விடுதலை - யார் இவர்கள்?

English summary

While the Supreme Court has acquitted all the 6 people in jail in Rajiv's murder case yesterday, it has been reported that there has been a delay in their release. It is said that the 6 persons are not likely to be released today as the prison has not received the copy of the release order.