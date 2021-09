நீட் தேர்வால் உயிரிழந்த மாணவர் தனுஷ் குடும்பத்துக்கு ரூ.10 லட்சம் நிதியுதவி.. அ.தி.மு.க அறிவிப்பு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: சேலம் மேட்டூர் அருகே உள்ள கூளையூர் கிராமத்தை சேர்ந்த விவசாயி சிவக்குமார் என்பவரது மகன் தனுஷ்(19) நீட் தேர்வு பயம் காரணமாக தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். ஏற்கனவே இரண்டு முறை நீட்தேர்வு எழுதி தோல்வி அடைந்தார் தனுஷ்.

Neet பயத்தால் இறந்த Dhanush | நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்திய தலைவர்கள்

மூன்றாவது முறை நேற்று நீட்தேர்வு எழுத இருந்தார் தனுஷ். ஆனால் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறாமல் போய்விடுவோமோ என்ற பயத்தில் நேற்று முன்தினம் இரவு தற்கொலை செய்து பரிதாபமாக உயிரை விட்டுள்ளார். மாணவரின் இந்த திடீர் முடிவால் தமிழகம் அதிர்ச்சியில் உறைந்தது.

மாணவரின் மரணத்துக்கு தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்தனர். மேலும் எடப்பாடி பழனிசாமி, திமுக எம்.எல்.ஏ உதயநிதி ஸ்டாலின், அமைச்சர்கள் மாணவரின் உடலுக்கு நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினார்கள். இந்த நிலையில் மாணவர் தனுஷின் குடும்பத்துக்கு ரூ.10 லட்சம் நிதியுதவி வழங்குவதாக அதிமுக அறிவித்துள்ளது.

தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு- ஜனநாயகத்தின் மீதான வடு- கார்ப்பரேட் ஆதிக்கம் கூடாது: சென்னை ஹைகோர்ட்

English summary

The AIADMK has announced a financial assistance of Rs.10 lakh to the family of Dhanush, a student who died due to NEET examination in tamilnadu