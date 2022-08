அதிமுக பொதுக்குழு.. ஓபிஎஸ்க்கு மீண்டும் சிக்கல் ஏற்பட வாய்ப்பாம்.. இபிஎஸ்க்கு சாதகமாம்.. எப்படி?

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: அதிமுக பொதுக்குழுவை எதிர்க்கும் வழக்கில் இன்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கிய நிலையில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கடும் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளார். இதற்கிடையே தான் ஓ பன்னீர் செல்வத்துக்கு இன்னொரு பிரச்சனை உள்ளதாக அரசியல் நோக்கர்கள் கூறுகின்றனர்.

அதிமுகவில் ஜூலை 11ல் நடந்த பொதுக்குழு கூட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கட்சியின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டார். இதையடுத்து ஓ பன்னீர் செல்வம் அவரது ஆதரவாளர்கள் கட்சியில் இருந்து நீக்கம் செய்யப்பட்டனர்.

இந்நிலையில் கட்சியின் விதிமுறைகள் படி பொதுக்குழு கூட்டம் கூட்டப்படவில்லை. இதனால் இந்த பொதுக்குழுவில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் செல்லாது எனக்கூறி ஓ பன்னீர் செல்வம், வைரமுத்து சார்பில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.

Edappadi Palanisamy has faced a severe setback as the Madras High Court has given its verdict in the case against the AIADMK general Council. Meanwhile, political observers say that O Panneer Selvam has another problem.