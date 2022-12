மண்டாஸ் புயல்: 17 மாவட்டங்களில் திமுகவுக்கு எதிரான ஆர்ப்பாட்டம் ஒத்திவைப்பு.. அதிமுக தலைமை

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: புயல் காரணமாக திமுக அரசுக்கு எதிராக 17 மாவட்டங்களில் நாளை நடைபெற இருந்த அதிமுக ஆர்ப்பாட்டம் ஒத்திவைக்கப்படுவதாக அதிமுக தலைமைக்கழகம் அறிவித்துள்ளது.

வரும் 9-ம் தேதி பேரூராட்சிகளிலும், 13-ம் தேதி நகராட்சிகள் மற்றும் மாநகராட்சிப் பகுதிகளிலும், வரும் 14-ம் தேதி ஒன்றியங்களிலும் அதிமுக சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.

இந்த நிலையில், மாண்டாஸ் புயல் உருவாகி தமிழகத்தில் வரும் 10 ஆம் தேதி வரை கனமழை பெய்யும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.

English summary

The AIADMK leadership has announced that due to the storm, the AIADMK protest scheduled to be held tomorrow in 17 districts has been postponed.