திருச்சி சூர்யாவுக்கு எதிராக முக்கிய வீடியோ ஆதாரம் இருக்கு! அதுல என்ன இருக்கு தெரியுமா? அலிஷா பகீர்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: என்னிடம் வீடியோ ஆதாரம் இருக்கிறது. அதில் பல பெண் தலைவர்கள் குறித்து சூர்யா சிவா தவறாக பேசியுள்ளார் என பாஜக நிர்வாகி அலிஷா அப்துல்லா தெரிவித்துள்ளார். அந்த வீடியோ குறித்து அமர்பிரசாத் ரெட்டியிடம் கூறினேன். அவர் தலைவர் அண்ணாமலையிடம் தெரிவித்தார். இதையடுத்து திருச்சி சூர்யா சிவாவை அழைத்து இனி அலிஷா இருக்கும் இடத்திலிருந்து 100 மீட்டர் தொலைவில்தான் இருக்க வேண்டும் என எச்சரிக்கை விடுத்தார்கள். அதன் பிறகு எனக்கு திருச்சி சூர்யா போன் செய்வதை நிறுத்திவிட்டார் என்றும் அலிஷா தெரிவித்துள்ளார்.

தனியார் தொலைகாட்சி சேனலின் பேட்டியில் திருச்சி சூர்யா சிவா, பாஜக நிர்வாகி அலிஷா அப்துல்லா குறித்து அவதூறாக கூறியுள்ளார்.

இதுகுறித்து பாஜகவின் இளைஞரணி மாநில செயலாளர் அலிஷா அப்துல்லா செய்தி நிறுவனத்திற்கு அளித்த பேட்டியில் கூறியிருப்பதாவது: எனக்கு ஒரு நாளைக்கு 10 தடவையாவது சூர்யா சிவா போன் செய்து கொண்டே இருப்பார். இதனால் நான் அவரை பிளாக் செய்துவிட்டேன். அதனால் என் மீது தற்போது அவதூறு கருத்துகளை பேசி வருகிறார்.

English summary

BJP Alisha Addulla (அலிஷா அப்துல்லா, ஆலிஷா அப்துல்லா) says that she has more video evidences against to Trichy Suriya Siva. She has not done honey trap method. Her office has surrounded with 23 CCTV cameras.