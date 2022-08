ஆன்மீகத்திற்கு கட்டுப்பாடே வேண்டாம்.. மது குடிக்கலாம், புகை பிடிக்கலாம்.. அன்னபூரணி புதிய தத்துவம்

Chennai

சென்னை: ஆன்மீகத்திற்கு கட்டுப்பாடே தேவையில்லை என அன்னபூரணி அரசு தனது பேஸ்புக் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அன்னபூரணி அரசு தனது பேஸ்புக் போஸ்ட்டில் வெளியிட்ட பதிவில் ஆன்மிகம் என்பது எளிமையானதா. அதற்கு எளிமையாகத்தான் வாழவேண்டுமா. ஆடம்பரங்கள் இருக்க கூடாதா. ஆன்மிகம் என்பது எளிமையானதே இதில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை.

அது காற்றைப்போல அனைவருக்கும் உரியதாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் இயற்கை படித்தவனுக்கு படிக்காதவனுக்கு, வலிமை உள்ளவனுக்கு இல்லாதவனுக்கு, நல்லவனுக்கு கெட்டவனுக்கு, புனிதனுக்கு பாவிக்கு எனும் பேதம் இன்றி செயல்படுவதால் அது அனைவருக்கும் உணரும் வகையில் எளிமையாகவே இருக்கிறது.

